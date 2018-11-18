مقتل 28 ألفاً من القوات الأفغانية منذ 2015

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

قال الرئيس الأفغاني أشرف غني، إن ما يزيد على 28 ألفاً من قوات الأمن الأفغانية قُتلوا منذ بداية عام 2015، وهي حصيلة أكبر بكثير، ما كان قد أُعلن حتى الآن. وأوضح غني خلال مؤتمر عبر الفيديو في جامعة جونز هوبكنز في واشنطن، حيث عمل مدرّساً: «منذ بداية عام 2015 خسر 28 ألفاً و529 من عناصر القوات الأمنية حياتهم، وأصبحوا شهداء لضمان حرّيتنا»، مشيراً إلى أنّ 58 أميركياً قُتلوا في الإطار الزمني نفسه.

وتسلّمت القوات الأفغانية في بداية عام 2015 مسؤولية ضمان أمن البلاد من قوات حلف شمال الأطلسي، وأعرب غني، منتصف الأسبوع الماضي، عن ثقته بإمكان التوصل إلى اتفاق سلام، لإنهاء تمرد حركة طالبان.