العثور على غواصة أرجنتينية بعد عام من اختفائها

المصدر: بوينس آيرس - رويترز

أعلنت البحرية الأرجنتينية، أمس، العثور على غواصة مفقودة منذ 15 نوفمبر الماضي، وكان على متنها 44 شخصاً، قبالة ساحل البلاد على المحيط الأطلسي.

وكان لدى الغواصة «إيه.آر.إيه سان خوان» إمدادات أوكسجين تكفي سبعة أيام، وعثرت شركة «أوشن إنفينتي» الخاصة، على الغواصة في عمق نحو 800 متر تحت سطح المحيط.

وفي وقت اختفاء الغواصة، قالت البحرية إن المياه دخلت إليها عبر أنبوب الهواء ما أدى إلى عطل وانقطاع التيار الكهربائي عن بطاريتها، وقال مسؤولون في البحرية إن منظمات دولية ساعدت في عملية البحث عن السفينة المفقودة قبل عام، رصدت ضوضاء قد تكون تشير إلى انفجار الغواصة التي تبددت آمال إنقاذ ناجين منها بعد أسبوعين من فقدانها.