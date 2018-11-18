إضراب عمال إيرانيين بسبب عدم دفع رواتبهم

المصدر: طهران - أ.ف.ب

بدأ عمال أقدم مصنع قصب سكر في إيران إضراباً عن العمل، أمس، بسبب عدم دفع رواتبهم، وتجمع العمال في مدينة شوش جنوب غرب إيران، وبينهم نساء مع أطفالهن، وحملت إحداهن لافتة كُتب عليها «نحن جوعى».

ويضم المصنع الذي تم إنشاؤه عام 1962 نحو 4000 عامل، ونظم العمال مسيرات عدة في وقت سابق، احتجاجاً على تأخر الرواتب وعدم دفع معاشات الموظفين المتقاعدين منذ خصخصة الشركة في فبراير 2016، لكن الاحتجاجات زادت في الأسابيع الأخيرة، مطالبين بتأميم الشركة.

وخلال الأشهر الأخيرة، شهدت إيران عدداً من الإضرابات والاحتجاجات على سوء ظروف العمل، وتأخر الرواتب في عدد من قطاعات الاقتصاد خلال الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك قطاع الصلب والتعليم والتعدين والنقل.