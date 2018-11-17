في أحدث جرائمها .. ميليشيا الحوثي الإيرانية تحرق مصانع " إخوان ثابت " في الحديدة

المصدر: الحديدة -وام

أقدمت ميليشيا الحوثي الموالية لإيران على إحراق مصانع "إخوان ثابت" في الحديدة وزرع كميات كبيرة من الألغام الأرضية على الطرق الرئيسية داخل المدينة وتفخيخ منازل المواطنين اليمنيين والمباني الحكومية وذلك استمرارا لجرائمها وأعمالها التخريبية في انتهاك خطير للأعراف والقوانين الدولية التي تجرم استهداف المنشآت المدنية في أوقات الحروب.

وتواصل ميليشيات الحوثي الإجرامية أعمالها التخريبية و اتباع سياسة الأرض المحروقة و تدمير مقدرات الشعب اليمني عقب هزائمها المتلاحقة بجبهة الحديدة في محاولات يائسة من عناصرها لإعاقة تقدم قوات المقاومة اليمنية التي باتت تسيطر على مواقع استراتيجية داخل المدينة.

و تشهد مدينة الحديدة حالة من الغليان الشعبي ضد ميليشيا الحوثي الموالية لإيران جراء ممارساتها الإرهابية و استهداف مسلحيها المدنيين الأبرياء و البنى التحتية داخل المدينة وسط رفض شعبي قاطع لهذه الممارسات الإجرامية ما ينذر بانتفاضة شعبية في وجه عناصر الميليشيا و الذي من شأنه أن يزيد من وتيرة انتهاكات الحوثيين بحق سكان الحديدة .