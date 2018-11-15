أحكام مشددة على 3 متهمين روّجوا لـ «داعش» في الأردن

المصدر: عمان ـــ بترا

أصدرت محكمة أمن الدولة في الأردن، أمس، أحكاماً مشددة بحق ثلاثة متهمين في ثلاث قضايا تتعلق بالترويج لتنظيم «داعش» الإرهابي. وحكمت المحكمة في القضية الأولى على أحد المتهمين الثلاثة بالأشغال المؤقتة سنتين، لقيامه بكتابة أوراق تتضمن تأييده للتنظيم، وتوزيعها على ضباط خلال وجوده نزيلاً موقوفاً بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل.

وفي القضية الثانية، قضت المحكمة بسجن متهم بالترويج للتنظيم، والمحكوم عليه سابقاً بالتهمة نفسها، بالأشغال المؤقتة أربع سنوات، وحكمت في القضية الثالثة بالأشغال المؤقتة ثلاث سنوات على متهم بالترويج لـ«داعش» عبر وسائل التواصل الاجتماعي.