نواب أردنيون يطالبون بطرد سفير إسرائيل

المصدر: عمّان - د.ب.أ

طالبت لجنة فلسطين في مجلس النواب الأردني، أمس، بطرد السفير الإسرائيلي من عمان واستدعاء السفير الأردني من تل أبيب، احتجاجاً على «الاعتداءات» على قطاع غزة.

ودعت اللجنة، في بيان تلاه رئيسها يحيى السعود أمام مجلس النواب، إلى قطع العلاقات كافة مع إسرائيل.

ودانت اللجنة ما تقوم به إسرائيل في قطاع غزة، وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك لوقف ذلك.

ولا يعد أي قرار يتخذه مجلس النواب بهذا الخصوص ملزماً للحكومة، وفق الدستور الأردني.

وأكدت الحكومة الأردنية، أول من أمس، خطورة التصعيد في قطاع غزة، ودعت إلى تحرك فوري لوقف «العدوان الإسرائيلي» وحماية الأبرياء.