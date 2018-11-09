العاهل السعودي يدشن مشروعات في حائل بـ 7 مليارات ريال

المصدر: الرياض - د.ب.أ

دشن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز ووضع حجر الأساس لعدد من المشروعات التنموية في منطقة حائل، تجاوزت قيمتها المالية سبعة مليارات ريال.

وقال الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، في كلمة له أمس، إن المشاريع التنموية التي تم تدشينها، وتم وضع حجر أساسها، تجاوزت قيمتها سبعة مليارات ريال، وبمجمل 259 مشروعاً. وكان العاهل السعودي أمر الليلة قبل الماضية بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين السعوديين في قضايا حقوقية ممن لا تزيد مديونياتهم عن مليون ريال في منطقة حائل شمال المملكة. ووصل الملك سلمان إلى منطقة حائل مساء الأربعاء ضمن جولة له في عدد من مناطق المملكة.