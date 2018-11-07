السيسي: الجيش المصري سيتحرك إذا تعرض أمن الخليج للخطر

المصدر: القاهرة - وكالات

جدد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، أمس، التأكيد على أن الجيش المصري سيتحرك للتصدي لأي عدوان، في حال تعرض أمن الخليج للخطر، أو لتهديد مباشر.

وقال السيسي، خلال لقائه مع ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية في مصر، على هامش منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ: «إذا تعرض أمن الخليج للخطر، أو لتهديد مباشر من أي جانب، سيقبل الشعب المصري كله وليس فقط الرئيس بتحريك قواته لصد العدوان ودعم الأشقاء»، حسب ما نقلت عنه «سكاي نيوز عربية».

وأضاف: «كنا نتمنى أن تلتزم إيران بعدم التدخل في شؤون الغير، ونتمنى أن يدرك الجميع أهمية احترام ذلك».

وشدد السيسي على أن مصر «لا تسمح بالمساس بالأمن القومي العربي، خصوصاً منطقة الخليج».

وأشار الرئيس المصري إلى أن السياسة الخارجية لبلاده تعمل في إطار واحد، في ما يخص أزمات المنطقة، ومن ثوابتها عدم التدخل في شؤون الدول، وعدم التآمر على أحد، والحفاظ على وحدة الدول العربية، لأن الانقسام سيؤدى إلى مزيد من عدم الاستقرار لسنوات طويلة.