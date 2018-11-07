اشتباكات متقطعة بين «داعش» و«قسد» في دير الزور

المصدر: دمشق وأنقرة - وكالات

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان تراجع وتيرة القتال، ضمن الجيب الأخير لتنظيم «داعش» الإرهابي، في القطاع الشرقي من ريف دير الزور في سورية، باستثناء اشتباكات متقطعة بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة والقذائف.

وقال المرصد، أمس، إن وتيرة الاشتباكات بين «داعش» وقوات سورية الديمقراطية (قسد) تراجعت، منذ ما بعد منتصف ليلة أول من أمس، وتزامنت الاشتباكات المتقطعة مع تحليق للطائرات الحربية التابعة للتحالف الدولي، مشيراً إلى مقتل 30 عنصراً من «داعش» خلال الـ24 ساعة الأخيرة.في سياق متصل، قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أمس، إن الدوريات الأميركية الكردية المشتركة قرب الحدود التركية السورية «أمر غير مقبول»، وإنه يتوقع من الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن يوقفها.