الأميركيون يدلون بأصواتهم في انتخابات «منتصف الولاية»

المصدر: واشنطن – أ.ف.ب

بدأ الأميركيون، أمس، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية والمحلية لمنتصف الولاية، والتي تتخذ منحى استفتاء على الرئيس دونالد ترامب، بعد عامين على فوزه بالرئاسة.

وتجري الانتخابات لتجديد مجلس النواب بمقاعده الـ435، وثلث مجلس الشيوخ، كما تشمل حكام 30 ولاية، من فلوريدا إلى ألاسكا، وواصل ترامب حتى اللحظة الأخيرة عقد تجمعات انتخابية تحت شعار: «لنجعل أميركا عظيمة من جديد».

ووفق معظم الاستطلاعات، يملك الديمقراطيون فرصة حقيقية للفوز بالأغلبية في مجلس النواب، فيما يرجح احتفاظ الجمهوريين بالسيطرة في مجلس الشيوخ.

ومع احتدام المعركة، أعلن موقع «فيس بوك» تجميد نحو 30 حساباً، إضافة إلى 85 حساباً على موقع «إنستغرام»، قد تكون مرتبطة بكيانات أجنبية، وتُستخدم للتدخل في الانتخابات الأميركية.