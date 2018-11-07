«الدفاع الروسية» تعترض طائرة أميركية

المصدر: موسكو - د.ب.أ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن إحدى مقاتلاتها اعترضت طائرة استطلاع أميركية، كانت تقترب من الحدود الروسية فوق البحر الأسود، مؤكدة أن عملية مرافقتها تمت بشكل آمن.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها، إن «طاقم المقاتلة أفاد بتحديد هوية الطائرة الأميركية للاستطلاع الإلكتروني، وقام بمراقبتها مع منع وقوع انتهاك الحدود الجوية للاتحاد الروسي، والالتزام بكل قواعد الأمن اللازمة».

يأتي بيان الوزارة بعد أن اتهمت البحرية الأميركية، في وقت سابق، القوات الجوية الروسية بتنفيذ عملية اعتراض «غير آمن» لطائرة الاستطلاع الإلكتروني الأميركية، التي كانت تحلق فوق مياه البحر الأسود. ووفقاً لوزارة الدفاع الروسية، تم رصد 17 طائرة تجسس، وطائرة بدون طيار أميركية، بالقرب من الحدود الروسية منذ بداية الأسبوع.