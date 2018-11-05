إسرائيليون وإيرانيون يشاركون في مؤتمر اقتصادي بالدوحة

المصدر: موسكو - وكالات

كشف مراسل وكالة «نوفوستي» الروسية للأنباء، أن ممثلي كل من إسرائيل وإيران شاركوا في مؤتمر «إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط» المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة.

وانعقد المؤتمر في فندق «ريتز كارلتون» بمدينة الدوحة خلال الفترة من 30 -31 أكتوبر 2018، وشارك فيه نحو 300 شخصيّة يُمثلون أكثر من 40 بلداً ومنظمة وهيئة.

من جانبها، تحدثت الباحثة في جامعة حيفا، نيريت أوفير، أنها تلقت لأول مرة دعوة للمشاركة في إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط بالدوحة، مضيفة أنها ليست أول زيارة لها إلى الدوحة.

وقالت: «عشت في قطر لمدة شهر ونصف الشهر عندما كتبت أطروحتي العلمية حول عمليات التحرير في الشرق الأوسط».

كما قدم المشارك الإسرائيلي الثاني في المؤتمر، إيجال غيلادي، تقريراً حول أهمية الدعم الأجنبي في تحقيق الشرق الأوسط نجاحات في مجال الاقتصاد. وعمل غيلادي عميداً في جيش الاحتلال لمدة 30 عاماً، ولعب أدواراً مهمة واستراتيجية خلال حرب لبنان والانتفاضة الثانية خصوصاً. وكان مستشاراً لشارون وتم تعيينه في مكتب رئيس الوزراء حينها.

وحضر المؤتمر أيضاً ديفيد منشاري، وهو بروفيسور بجامعة تل أبيب ومختص بالشؤون الإيرانية، والذي ترأس العديد من المنظمات غير الحكومية في الكيان الصهيوني، بالإضافة إلى ناداف تامر، الذي يتواجد في قطر للمرة الثانية، حيث شارك في النسخة السابقة من المؤتمر، وهو جندي إسرائيلي سابق وقاتل في حرب لبنان.

وإلى جانب الإسرائيليين شارك في مؤتمر الدوحة أيضاً خبراء من إيران، وأشار المراسلون إلى أن الإسرائيليين والإيرانيين ناقشوا التقارير المقدمة في المؤتمر من دون الاتصال ببعضهم بعضاً.

وظهرت في شبكات التواصل الاجتماعي أصوات تدين قطر لدعوتها إسرائيل للمشاركة في هذا المؤتمر وتتهمها بخيانة المصالح الفلسطينية والعربية.