كوريا الشمالية تهدِّد باستئناف برنامجها النووي حال عدم رفع العقوبات

المصدر: بيونغ يانغ - وكالات

كثفت كوريا الشمالية هجومها على العقوبات التي تقودها الولايات المتحدة الأميركية، حيث هددت باستئناف برنامجها النووي في حال لم يتم رفع العقوبات.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرغ أن معهد الدراسات الأميركية، التابع لوزارة الخارجية الكورية الشمالية، قال إن كوريا الشمالية يمكنها استئناف سياستها الخاصة بالبناء الاقتصادي والتطوير النووي، في حال استمرت الإجراءات العقابية.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، عن مدير المعهد، كون جونغ جون، أنه «يستحسن أن توقف الولايات المتحدة أفعال التدمير الذاتي بالضغط» على كوريا الشمالية.

تأتي التصريحات قبل أسبوع من اجتماع مزمع بين وزير الخارجية الأميركي مايكل بومبيو، والمسؤول الكوري الشمالي كيم يونغ شول، لمناقشة تفاصيل بشأن عقد قمة ثانية محتملة بين كيم والرئيس الأميركي دونالد ترامب.