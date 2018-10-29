برهم صالح: لن نسمح بعودة الاستبداد إلى العراق تحت أي عنوان

المصدر: بغداد - د.ب.أ

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، أمس، أنه لن يسمح بعودة الاستبداد إلى العراق تحت أي عنوان، واعداً ببذل أقصى جهوده لجعل حلبجة رمزاً للإعمار والتنمية.

وكان صالح قد وصل مدينة حلبجة شمال شرق بغداد، أمس، برفقة نائب رئيس حكومة إقليم كردستان، قباد طالباني.

وقال صالح، في كلمة متلفزة أمام جمهور من أهالي المدينة، إن «الجميع مدين لمدينة حلبجة وتضحيات أهلها، لذا يجب أن نبذل قصارى جهدنا من أجل النهوض بهذه المدينة».

وأضاف «منذ سنوات وحلبجة عنوان للتضحية والمظلومية، وأنا من هنا أعدكم ومن موقعي أن أبذل كل الجهود لجعلها رمزاً للإعمار والتنمية».

وتابع صالح «إننا نعيش اليوم مرحلة ما بعد دحر الإرهاب في العراق، فبتكاتف العراقيين لن نسمح بعودة الاستبداد إلى هذا البلد تحت أي عنوان».