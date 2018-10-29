ترامب يمزح بعد «هجوم المعبد»

المصدر: ترجمة: شريف مهدي عن موقع «indy100»

رغم إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تنكيس الأعلام فوق المباني الرسمية والحكومية، حداداً على أرواح قتلى حادث الهجوم على المعبد اليهودي في بيتسبيرغ، لكنه مازح الحاضرين في أحد اللقاءات الجماهيرية، أمس، وأثار ضحكاتهم.

وتوقع الكثيرون أن يلغي ترامب خطابه في مؤتمر المزارعين السنوي في إنديانا، لكن ترامب ألقى الخطاب، وقال خلاله إنه كان سيلغي كلمته لأن «شعره سيّئ»، وأثارت تلك المزحة ضحكات الحاضرين في المؤتمر.

وقال ترامب إن شعره قد دمر أثناء مؤتمر صحافي خارج الطائرة الرئاسية، وذلك على الرغم من أنه في وقت لاحق من الخطاب دعا الحاخام بنيامين سيندرو إلى توجيه الصلاة للضحايا.