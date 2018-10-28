قصف حوثي على "المنظر" في "الحديدة" بعد رفض الأهالي تواجد مليشياتهم

المصدر: الحديدة -وام

قصفت ميليشيات الحوثي الموالية لإيران منطقة المنظر في محافظة الحديدة بصاروخ باليستي "إيراني الصنع" لمجرد رفض الأهالي تواجد ميليشياتهم ومشروعهم الانقلابي في اليمن وذلك في انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني .

وتأتي هذه الجريمة الجديدة التي أقدمت عليها ميليشيات الحوثي لتؤكد مدى عدائهم الشديد للشعب اليمني الذي لم يسلم من عدوانهم الآثم في سبيل تحقيق مآربهم الإجرامية ضده.

وسقط الصاروخ الباليستي الذي أطلقته ميليشيات الحوثي في منطقة قريبة من السكان ما آثار حالة من الخوف و الذعر في صفوف المواطنين اليمنيين جراء القصف العشوائي .

ويؤكد استهداف ميليشيات الحوثي للمدنيين الأبرياء استمرار الدعم الإيراني للميليشيات وتهريب الأسلحة لهم بالمخالفة لقرار مجلس الأمن رقم 2216 والذي ينص على حظر توريد الأسلحة للميليشيات الانقلابية الامر الذي يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.