باكستان: لن نجري حواراً سرياً لا مع الهند ولا مع إسرائيل

المصدر: إسلام آباد - د.ب.أ

ردّ وزير الإعلام الباكستاني، فؤاد شودري، أمس، على تغريدة لوزير الداخلية السابق، إحسان إقبال، حول ما تردد عن وصول ما يزعم أنها «طائرة إسرائيلية» إلى إسلام آباد، قبل بضعة أيام، طبقاً لما ذكرته شبكة «جيو.نيو» التلفزيونية الباكستانية.

وقال شودري إن الحكومة لن تجري حواراً سرياً لا مع الهند ولا مع إسرائيل.

وأضاف «لن نجري حواراً سرياً لا مع رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، ولا مع إسرائيل».

وكان صحافي إسرائيلي قد أثار، أوائل هذا الأسبوع، عاصفة من التكهنات في وسائل التواصل الاجتماعي، عندما قال على موقع «تويتر» إن طائرة اتجهت من تل أبيب إلى إسلام آباد.