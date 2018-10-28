«حماس»: اجتماعات المجلس المركزي الفلسطيني «غير شرعية»

المصدر: غزة - د.ب.أ

قالت حركة حماس، أمس، إن اجتماعات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، المقررة، اليوم، في رام الله «غير شرعية».

وأعلنت في بيان، رفضها المسبق لكل ما يصدر عن اجتماعات المجلس المركزي من قرارات «ضارة بالشعب الفلسطيني وقضيته».

ودعت «حماس» حركة فتح إلى «مراجعة مواقفها، وإعادة النظر في عقد المجلس بهذا الشكل وهذا التوقيت»، محملة كل من يشارك في المجلس المركزي «جزءاً من المسؤولية، فردية وجماعية، عن التداعيات السلبية لانعقاده وقراراته».

من جهتها، أعلنت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، ثالثة أكبر فصائل منظمة التحرير، قرارها مقاطعة أعمال الدورة الـ30 للمجلس المركزي. وسبق أن أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ثانية أكبر فصائل منظمة التحرير، مقاطعتها كذلك لاجتماعات المجلس المركزي.