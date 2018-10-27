الكوريتان تتفقان على إزالة 22 نقطة حراسة على الحدود

المصدر: سيؤول - رويترز

قالت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية اتفقتا، أمس، على أن تدمرا تماماً، بحلول نهاية الشهر المقبل، 22 نقطة حراسة قرب الحدود الشديدة التحصين بينهما، في أحدث تقدم في محادثات البلدين لنزع فتيل التوتر العسكري.

يأتي ذلك بعد اتفاق عسكري، خلال قمة عقدت الشهر الماضي في عاصمة كوريا الشمالية، نص على وقف «جميع الأعمال العدائية»، وإقامة منطقة حظر طيران قرب الحدود، وإزالة نقاط الحراسة والأسلحة النارية والألغام تدريجياً، من المنطقة المنزوعة السلاح التي تفصل بينهما.

وقالت الوزارة إن البلدين اتفقا، كخطوة أولية، على إزالة 11 نقطة حراسة في مسافة كيلومتر واحد، على جانبي الحدود، وسحب المعدات والأفراد منها، بحلول نهاية نوفمبر.