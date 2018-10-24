الأمم المتحدة: حظر فرنسا للنقاب ينتهك حقوق الإنسان

المصدر: جنيف - وكالات

قالت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، أمس، إن حظر فرنسا ارتداء النقاب يمثل انتهاكاً لحقوق الإنسان.

وأضافت اللجنة، في بيان لها، أن فرنسا لم تنجح في إقناع اللجنة بالحظر، وأنها أمرتها بمراجعة التشريع.

وتابع البيان: «لم نقتنع بزعم فرنسا أن حظر غطاء الوجه ضروري ومتناسب من الناحية الأمنية، أو لتحقيق هدف (العيش معاً) في المجتمع». وأشارت اللجنة إلى أن أمام باريس 180 يوماً لإبلاغها عن الإجراءات التي اتخذتها، وطالبتها بتعويض امرأتين فرضت عليهما فرنسا غرامة عام 2012، لأنهما كانتا ترتديان النقاب، موضحة أن «منع ارتداء النقاب ينتهك حرية الديانة والحقوق الإنسانية».