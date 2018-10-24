«غارديان»: مزاعم ترامب حول قافلة المهاجرين «مضلّلة»

المصدر: ترجمة: عوض خيري عن «غارديان»

أدلى الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بمزاعم مضللة عدة حول قافلة مهاجرين من أميركا الوسطى تتجه صوب الولايات المتحدة، وكان آخرها قوله، في تغريدة عبر حسابه بموقع «تويتر»، إن القافلة تضم عتاة المجرمين وأفراداً من الشرق الأوسط.

وقالت صحيفة «غارديان» البريطانية إنه «لا يخفي على أحد أن ترامب استغل هذا الزعم من أجل استقطاب دعم الجمهوريين في الانتخابات النصفية المقبلة».

وفي سلسلة من التغريدات، التي أرسلها في وقت مبكر أول من أمس، ادعى ترامب أن القافلة تضم «أشخاصاً غير معروفين من الشرق الأوسط»، في محاولة لربط القافلة بالمخاوف التي يبديها بعض الناخبين بشأن الإسلام والإرهاب.

وأوضحت «غارديان» أن هناك العديد من الصحافيين من خلفيات سياسية عدة يسيرون مع القافلة، ولم يُشِر أي تقرير لهم إلى أن هناك أشخاصاً من الشرق الأوسط يحاولون الوصول مع القافلة إلى الولايات المتحدة عبر الحدود الجنوبية.

ولم يكن استنتاج ترامب في التغريدات واضحاً، ولكنه أرسل تلك التغريدات بعد وقت قصير من إعلان قناة «فوكس نيوز» أن أعضاء من تنظيم «داعش» يسافرون في القافلة.

وزعمت القناة أن رئيس غواتيمالا، جيمي موراليس، قال لصحيفة محلية إنهم اعتقلوا أكثر من 100 من مقاتلي «داعش» في غواتيمالا كانوا يسافرون في القافلة، ويبدو أنه يشير إلى قصة ظهرت في صحيفة «برينسا ليبر» الغواتيمالية التي أفادت بأن الرئيس ألقى خطاباً ادعى فيه أنه تم إلقاء القبض على 100 من الإرهابيين. وقال موراليس إنه لا يستطيع تقديم أي دليل على هذه الأنباء لأنها تتعلق بالأمن القومي.

وألقى الرئيس موراليس خطابه في 11 أكتوبر، قبل أن تتشكل القافلة، ولا توجد أي تقارير أخرى من غواتيمالا تشير إلى أي أعضاء من «داعش» تم اكتشافهم في البلاد.

وفي مؤتمر حاشد بولاية أريزونا، الجمعة الماضي، قال ترامب إن أفراداً في القافلة من عتاة المجرمين، ولم يُشِر إلى أي دليل على تلك التصريحات. وعندما طلبت الصحافية في «نيويورك تايمز»، إيميلي كوشرين، من ترامب أدلة على أن المهاجرين في القافلة لديهم تاريخ من العنف، أجاب: «من فضلك، من فضلك، لا تكوني طفلة.. ألقِ نظرة».