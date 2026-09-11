بعثة «تمكين قادة المستقبل» تشارك في تجهيز أول قافلة لـ «مؤسسة أحمد بن زايد الخيرية»

أسهمت بعثة برنامج تمكين قادة المستقبل في تجهيز أول قافلة إغاثية مقدمة من مؤسسة أحمد بن زايد آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، ضمن عملية «الفارس الشهم 3»، من خلال تعبئة وتجهيز الطرود الغذائية والصحية بالمركز اللوجستي في مدينة العريش، دعماً للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.

واطلع طلبة البعثة على آليات العمل في المركز اللوجستي ومراحل تنظيم وإعداد المساعدات، وشاركوا ميدانياً في مراحل تجهيز القافلة، بما أتاح لهم خوض تجربة عملية والتعرّف عن قرب إلى منظومة العمل اللوجستي، والجهود المبذولة لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة.

وتضم القافلة الأولى للمؤسسة طروداً غذائية وصحية، مخصصة لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة وتلبية احتياجاتهم الإنسانية.

وتجسد هذه المشاركة الجانب العملي من برنامج تمكين قادة المستقبل، من خلال إشراك الطلبة في تجربة ميدانية تعزز قيم العطاء والعمل التطوعي والمسؤولية المجتمعية لديهم، وتتيح لهم الاطلاع عن قرب على جهود دولة الإمارات الإنسانية والإغاثية المتواصلة في دعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.