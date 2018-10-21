مقتل 15 بتفجير في مركز انتخابي بأفغانستان

المصدر: كابول - رويترز

لقي 15 شخصاً على الأقل مصرعهم بتفجير انتحاري في العاصمة الأفغانية كابول، أمس، قبيل انتهاء عملية التصويت في الانتخابات البرلمانية.

وكان من المفترض انتهاء التصويت قبل وقوع الانفجار في منطقة بشمال كابول، لكن مراكز الاقتراع ظلت مفتوحة بعد موعد إغلاقها لاستيعاب أعداد كبيرة من الأشخاص لم يتمكنوا من التصويت.

وقال مسؤول أمني كبير، إن 10 مدنيين وخمسة من ضباط الشرطة قتلوا عندما حاول الانتحاري دخول مركز اقتراع، وأصيب 25 آخرون.

من جانبه، أعلنت مفوضية الانتخابات المستقلة، أن بعض مراكز الاقتراع التي لم تفتح أبوابها أمس، ستفتح اليوم.