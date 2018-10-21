استقالة وزير إيراني بسبب «تدخلات الحكومة»

المصدر: طهران - د.ب.أ

أعلن وزير الطرق وبناء المدن الإيراني عباس آخوندي، أنه قدم طلب استقالة من منصبه للرئيس حسن روحاني، مبرراً ذلك بتدخل الحكومة في السوق وأسلوب تنظيم الشؤون الاقتصادية.

ونشر آخوندي في تدوينه له على موقع التواصل «إنستغرام»، أمس، رسالة للرئيس طلب فيها قبول استقالته من منصبه في موعد لا يتجاوز 22 أكتوبر.

وأشار إلى أنه قدم طلب الاستقالة ثلاث مرات في ما سبق، وقال: «أعتقد أن المبادئ الثلاثة وهي؛ التزام القانون واحترام الملكية واقتصاد السوق التنافسي، لا ينبغي تجاهلها».وتابع: «بهذا المستوى من الاختلاف في الرؤية ليس من الصحيح أخلاقياً الاستمرار».