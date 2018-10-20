تحذير «أممي» من تداعيات كارثية في غزة

المصدر: غزة - معا

حذر موفد الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، من احتمال اندلاع نزاع جديد مدمر في قطاع غزة.

وقال ملادينوف في كلمة له، إن غزة تنهار، وإن كل المؤشرات الإنسانية والاقتصادية والأمنية والسياسية تواصل التراجع، ولاتزال المنطقة على حافة نزاع جديد قد يكون مدمراً.

وحذر المبعوث الأممي من تداعيات كارثية ما لم تتخذ جميع الأطراف خطوات واضحة جداً لخفض التوتر.

من جانبه، قال سفير فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور، إن الفلسطينيين لن يطلبوا إذناً أو يتفاوضوا على حقهم المشروع بالعيش بحرية.

وقال «أن يعيش الفلسطينيون أحراراً فهذا حق طبيعي ومشروع، ولن نتخلى عنه، لن نتفاوض على هذا الحق مع أحد، كما أننا لن نستأذن أحداً لممارسة هذا الحق الطبيعي والمشروع».