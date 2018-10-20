قوات الاحتلال تعتدي على المعتصمين في الخان الأحمر

المصدر: رام الله - معا

اعتدت قوات الاحتلال على المعتصمين في الخان الأحمر، وأطلقت عليهم قنابل غاز الفلفل، ومنعتهم من التظاهر في الشارع الرئيس. وأصيب الوزير وليد عساف بالاختناق، واعتقلت قوات الاحتلال مرافقه. وكانت قوات الاحتلال قد حاصرت، منذ فجر أمس، قرية الخان الأحمر شرق القدس، التي أصدرت حكومة الاحتلال قراراً بهدمها، وتهجير سكانها قسراً، ومنعت دخول وخروج أي شخص.

وقامت قوات الاحتلال بإغلاق البوابة الرئيسة المؤدية إلى القرية، وأحالت القرية ومحيطها إلى منطقة عسكرية مغلقة، فنشرت جنودها في جميع المناطق والطرق المؤدية إلى القرية، حتى تلك الصعبة.

ويأتي إغلاق القرية في سبيل منع وصول الصحافيين والمتضامنين إلى خيمة الاعتصام المقامة داخل القرية منذ 122 يوماً متتالية.