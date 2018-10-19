ترامب يهدّد بإغلاق الحدود مع المكسيك لوقف تدفق المهاجرين

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

هدّد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمس، بإغلاق الحدود مع المكسيك، إذا لم تتمكن من وقف تدفق المهاجرين من أميركا الوسطى إلى الولايات المتحدة.

وكتب ترامب في تغريدة على «تويتر»: «يجب أن أطلب من المكسيك وبأشد العبارات، أن توقف هذا الاقتحام، وإذا لم تكن قادرة على ذلك فسأستدعي الجيش الأميركي، وأغلق حدودنا الجنوبية!». كما جدّد ترامب تهديداته بقطع المساعدات المالية لدول أميركا الوسطى المعنية بمسألة الهجرة. والمهاجرون الذين قدموا، خصوصاً من هندوراس، عبروا السلفادور وغواتيمالا.

وتابع الرئيس الأميركي في تغريدة ثانية «إن اقتحام بلادنا من حدودنا الجنوبية، بما يشمل العناصر الإجرامية والمخدرات التي تتدفق، أهم بالنسبة إلي أكثر بكثير، بصفتي رئيساً، من التجارة». وصوّب ترامب أيضاً هجماته على أعضاء الحزب الديمقراطي الذين يريدون بحسب قوله «فتح الحدود».