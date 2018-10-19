مقتل قائد شرطة قندهار بإطلاق نار.. ونجاة جنرال أميركي

المصدر: قندهار - رويترز

ذكر مسؤولون أن أكبر قائد عسكري أميركي في أفغانستان، الجنرال سكوت ميلر، لم يصب بسوء، في واقعة إطلاق نار بمقر حاكم إقليم قندهار في جنوب أفغانستان، أمس، لكن قائد الشرطة الجنرال عبدالرازق قتل. وقال مسؤول أمني كبير، إن الحارس الشخصي لحاكم قندهار فتح النار، فأصاب عبدالرازق في ظهره، بمجرد خروج المسؤولين من الاجتماع. وأصيب الحاكم ومدير جهاز المخابرات في الإقليم. وذكر المتحدث باسم حلف شمال الأطلسي العقيد نوت بيترز، أن ميلر، الذي كان يحضر اجتماعاً مع مسؤولي الأمن، لم يصب، لكن أميركيَّين آخرَين أصيبا بتبادل إطلاق النار، ونقلا من المكان.