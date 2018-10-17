واشنطن تفرض عقوبات على ميليشيات الباسيج الإيرانية

المصدر: واشنطن -أ.ف.ب

فرضت الولايات المتحدة، أمس، عقوبات على ميليشيات الباسيج وعلى «شبكة مالية واسعة» تدعم هذه الميليشيات، التابعة للنظام الإيراني، كجزء من حملتها لممارسة «أقصى ضغوط» على طهران.

وتستهدف هذه الإجراءات العقابية الجديدة «تجنيد وتدريب الأطفال كجنود» من قبل هذه الميليشيات. وقال مسؤول أميركي للصحافيين «هذا جزء آخر مهم من حملتنا لممارسة «أقصى ضغوط اقتصادية» على النظام الإيراني».

من جهة أخرى، ذكرت وسائل إعلام رسمية أن 10 على الأقل من قوات الأمن الإيرانية، منهم أعضاء في الحرس الثوري، خُطفوا على الحدود مع باكستان أمس.

وقال الحرس الثوري الإيراني، في بيان، إن جماعة «جيش العدل» المتشددة خطفت بعض أفراده عند معسكر حدودي في مدينة ميرجاوة بإقليم سستان وبلوخستان.

ولم يذكر الحرس الثوري عدد المخطوفين، إلا أن وكالة الأنباء الإيرانية نقلت عن مسؤول أنه تم خطف 14 شخصاً.