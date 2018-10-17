خروج قطار عن سكته في المغرب يخلَّف 6 قتلى

المصدر: الرباط - أ.ف.ب

خلف حادث خروج قطار عن سكته، أمس، بالمغرب وفاة ستة أشخاص وجرح 86، منهم سبع حالات خطرة، وفق حصيلة رسمية، أعلنها مدير المكتب الوطني للسكك الحديدية ربيع الخليع.

وأوضح الخليع، لوسائل إعلام محلية في موقع الحادث، أن المكتب «فتح تحقيقاً، لتحديد أسباب الحادث»، الذي وقع قرب بلدة بوقندال على بُعد 20 كيلومتراً تقريباً شمال الرباط.

وأوضح الخليع أن القطار كان قادماً من مدينة الدار البيضاء (غرب) نحو القنيطرة (غرب).

وأفاد بلاغ للديوان الملكي بأن العاهل المغربي، الملك محمد السادس، أصدر تعليماته لوزيري الداخلية والتجهيز والنقل، اللذين انتقلا إلى مكان الحادث، بنقل المصابين في حادث القطار إلى المستشفى العسكري بالرباط. وحسب البلاغ، قرر الملك التكفل شخصياً بلوازم دفن الضحايا، ومآتم عزائهم.