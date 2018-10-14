وزير سعودي: المملكة ليست ضعيفة ولا ترضخ للتهديدات

المصدر: الرياض - متابعات

قال وزير الدولة لشؤون الخليج العربي في المملكة العربية السعودية، ثامر السبهان، إن المملكة العربية السعودية ليست من الدول الضعيفة أو التي ترضخ للتهديدات، مشيرا إلى أن الهجمات الإعلامية ضد المملكة هي من جهات مشبوهة لدول وأجندات معروفة.

أضاف السبهان في تصريح هاتفي لقناة "الإخبارية" السعودية: "المملكة تعتبر القبلة الدينية لمسلمي العالم منذ الأزل، والآن هي قبلة سياسية للعالم لإيجاد الحلول في كل ما من شأنه مساعدة الشعوب.

وتابع أن "المملكة لديها ثوابت تاريخية قديمة ولا تتخذ أساليب قذرة، فهي معروفة ومشهود لها في كل دول العالم بتعاملاتها وأساليبها السياسية والدبلوماسية".