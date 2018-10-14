إيران تعتقل أحد أفراد جيشها وتستدعي 11 في «هجوم الأحواز»

المصدر: طهران - رويترز

ألقت السلطات الإيرانية القبض على أحد أفراد جيشها على ذمة قضية الهجوم على عرض عسكري في مدينة الأحواز الشهر الماضي، والذي سقط فيه 25 قتيلا.

ونقلت وكالة فارس الإيرانية للأنباء، عن المتحدث باسم السلطة القضائية، غلام حسين محسني، قوله: «تم استدعاء 11 شخصا وألقي القبض على شخص وكلهم من الجيش، والقضية أرسلت إلى طهران»، دون أن يذكر المزيد من التفاصيل.

واتهم نشطاء في منطقة الأحواز قوات الأمن الإيرانية باعتقال زملاء لهم بعد الهجوم الذي تبنته ما تسمى بـ«منظمة المقاومة الوطنية الأحوازية»، المعارضة للنظام الإيراني، وهي من أصل عربي تطالب بدولة منفصلة في إقليم خوزستان الغني، كما أعلن تنظيم «داعش» تبنيه الهجوم، لكن لم تقدم أي من الجماعتين دليلا على مسؤوليتها عن الهجوم.