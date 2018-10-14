ترامب يلتقي القس الأميركي بعد إطلاق سراحه من تركيا

المصدر: متابعات موقع الإمارات اليوم

التقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض، مساء اليوم، القس الأميركي أندرو برانسون الذي أفرجت عنه السلطات التركية بعد عامين من الاحتجاز في تركيا.

وشكر القس المفرج عنه، ترامب وأعضاء الكونغرس لدى استقباله.

وشكر ترامب تركيا على إطلاق سراح القس برانسون، وقال إن الخطوة ستساعد في تحسين العلاقات المتوترة بين البلدين.

لكن ترامب نفى عقد صفقة مع أنقرة للإفراج عن برانسون.

وقال ترامب في تغريدة على «تويتر» صباح اليوم «لا أبرم صفقات من أجل رهائن. لكن على الرغم من ذلك هناك تقدير كبير نيابة عن الولايات المتحدة لهذه الخطوة التي ستؤدي إلى علاقات جيدة وربما عظيمة بين الولايات المتحدة وتركيا».

ووجه ترامب شكرا بوجه خاص للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تغريدته «لمساعدته»، وهو ما لاقى ردا مقتضبا من جانب الرئيس التركي الذي كرر قوله بأن القرار قرار المحكمة وليس قراره هو.

وكتب أردوغان على حسابه على تويتر قائلا «عزيزي السيد الرئيس.. كما أوضحت دائما.. القضاء التركي توصل لقراره بشكل مستقل... أتمنى أن تواصل الولايات المتحدة وتركيا تعاونهما كحليفين وتحاربان معا الجماعات الإرهابية».