الاحتلال يفرض إغلاقاً عسكرياً على خربة الحديدية

المصدر: طوباس - معا

فرضت قوات الاحتلال، صباح أمس، إغلاقاً عسكرياً على خربة الحديدية جنوب شرق طوباس، وأغلقت الطرق المؤدية إليها أمام المتضامنين.

وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة، الموجود في المنطقة، بأن الاحتلال أغلق الطرق كافة المؤدية إلى الخربة، ومنع وصول المتضامنين الذين جاؤوا للمكان الذي هدمت فيه سلطات الاحتلال، أول من أمس، منشآت سكنية وحظائر أغنام بحجة عدم الترخيص، لمحاولة بناء خيام لإيواء أهالي الخربة.

وبيّن دراغمة أن قوات الاحتلال أفرجت عن محمد أبومطاوع، الذي اعتقلته من خربة إبزيق بعد دفعه غرامة 1000 شيكل.

وأكد أن هذه سياسة يطبقها جيش الاحتلال من أجل توسعة المستوطنات، وطرد الفلسطينيين والاستيلاء على أراضيهم.