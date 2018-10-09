الأسد يصدر عفوا عاما عن "المنشقين"

المصدر: "نقلا عن سكاي نيوز عربية"

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، الثلاثاء، عفوا عاما عن الذين انشقوا عن الجيش السوري بعد بدء الاحتجاجات في البلاد عام 2011.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا" إن الأسد أصدر "مرسوما تشريعيا يقضي بمنح عفو عام عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية."

وخص العفو حالات الفرار التي سبقت تاريخ إصدار القرار، دون أن يشمل العفو المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال 4 أشهر بالنسبة للفرار الداخلي، و6 أشهر بالنسبة للفرار الخارجي.