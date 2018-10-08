القنصلية السعودية في إسطنبول تنفي صحة مقتل خاشقجي بمقرها

المصدر: إسطنبول - وام

نفى مصدر مسؤول في القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية بإسطنبول، التصريحات التي نشرتها وكالة «رويترز»، نقلاً عن مسؤولين أتراك، بأن المواطن السعودي، جمال خاشقجي، قد قُتل بالقنصلية السعودية في إسطنبول.

واستهجن المصدر بشدة هذه الاتهامات العارية من الصحة، مشككاً في أن تكون هذه التصريحات صادرة من مسؤولين أتراك، مطلعين أو مخول لهم التصريح عن الموضوع.

وكشف المصدر أن «وفداً أمنياً مكوناً من محققين سعوديين وصل، أول من أمس، إلى إسطنبول بناء على طلب الجانب السعودي، وموافقة الجانب التركي الشقيق، مشكوراً، للمشاركة في التحقيقات الخاصة باختفاء المواطن السعودي جمال خاشقجي».

وأكد المصدر حرص المملكة على سلامة مواطنيها أينما كانوا، ومتابعة السلطات السعودية المختصة لهذا الشأن ومعرفة الحقيقة كاملة.

مصدر بالقنصلية:

محققون سعوديون

وصلوا إسطنبول

للمشاركة في

التحقيقات.