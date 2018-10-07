السيسي: نجحنا في محاصرة الإرهاب ومنع انهيار الدولة

المصدر: القاهرة - وكالات

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، نجاح بلاده في محاصرة خطر الإرهاب وتوجيه ضربات قاصمة لتنظيماته وعناصره.

وقال السيسي، في كلمة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ45 لنصر أكتوبر: «استطعنا تثبيت أركان دولتنا وإعادة الثقة والهدوء للمجتمع، بعد فترات عصيبة من الاستقطاب والتوتر».

وأكد أن «مصر واجهت تحدياً من أصعب ما يكون خلال السنوات الماضية، تحدي الحفاظ على الدولة ومنع انهيارها، ومواجهة خطر الفراغ السياسي والفوضى، وانتشار الإرهاب المسلح الغادر».

وأضاف: «لم تشغلنا أيضاً هذه المهام الجسام عن إرساء أساس متين للتنمية الاقتصادية يستند إلى مواجهة الحقائق والتعامل مع الواقع كما هو وليس من خلال الشعارات والأوهام».

وأعرب السيسي عن أمله في تحقيق تقدم نوعي في مستوى حياة الشعب المصري، ونقل واقعه إلى حال أفضل من خلال العلم الحديث والجهد الدؤوب. وأكد أن مصر أثبتت في السلام مقدرتها نفسها في الحرب، ولعل الحفاظ على السلام يمثل تحدياً لا يقل عن تحدي القتال، وفي الحالتين أوضحت مصر أنها عندما تقرر تستطيع التنفيذ، وأن إرادتها في السلام نابعة من قناعة وطنية وشعبية.

وأضاف أن العقود الأربعة الأخيرة أثبتت مقدرة هذا الشعب وهذه الأمة وعمق رسوخها في جذور التاريخ وصلابتها أمام المحن والشدائد، فاستطاعت استرداد أرضها حتى آخر شبر حرباً وسلاماً، واستطاعت فرض واقع استراتيجي مختلف وصياغة معادلات الإقليم على أساس التوجه نحو السلام وليس الحرب والخراب والدمار.

وكانت القوات المسلحة المصرية قد نجحت في السادس من أكتوبر عام 1973 في اقتحام خط بارليف الإسرائيلي على الضفة الشرقية لقناة السويس، والتوغل داخل سيناء التي احتلتها القوات الإسرائيلية خلال حرب الأيام الستة في الخامس من يونيو عام 1967.

وقادت حرب أكتوبر إلى بدء مفاوضات بين مصر وإسرائيل بوساطة أميركية، انتهت بتوقيع اتفاقية سلام بين الجانبين، قضت بانسحاب القوات الإسرائيلية من سيناء.