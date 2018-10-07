ميلانيا ترامب تختتم جولة إفريقية بزيارة مصر

المصدر: القاهرة - وكالات

استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وزوجته انتصار أمس، السيدة الأميركية الأولى ميلانيا ترامب في قصر الرئاسة بعد وصولها من كينيا في ختام أول جولة إفريقية تقوم بها دون صحبة زوجها.

وكانت زوجة الرئيس المصري انتصار عامر السيسي، في استقبال ميلانيا ترامب عند وصولها إلى مطار القاهرة وسط إجراءات أمنية مشددة.

وعبر موكب السيدة الأميركية الأولى بعد ذلك شوارع القاهرة وسط انتشار كثيف للشرطة في الطرق وعلى أسطح المباني وصولاً إلى القصر الرئاسي، حيث استقبلها الرئيس المصري لساعة من الوقت، غادرت بعدها إلى السفارة الأميركية للقاء الموظفين.

وزارت ميلانيا ترامب أيضاً أهرامات الجيزة والمتحف الوطني الجديد الذي تجري أعمال بنائه.

وقالت قرينة السيسي في صفحتها على «فيس بوك» (الجمعة)، إن نظيرتها الأميركية ستزور «بلدها الثاني مصر».

وأضافت «أتشرف باستقبال السيدة الفاضلة حرم الرئيس الأميركي بالقاهرة، وأتمنى لها زيارة ناجحة وسعيدة في بلدها الثاني مصر».

وشملت جولة ميلانيا غانا ومالاوي وركزت خلالها على قضيتها المفضلة، وهي الدفاع عن الأطفال، حيث زارت مدرسة ابتدائية ودار أيتام ومستشفى.

وأشاد الرئيس الأميركي الخميس من البيت الأبيض بعمل زوجته في تغريدة معتبراً أنه «رائع».