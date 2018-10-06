السيسي: عبرنا مرحلة الاضطراب غير المسبوق في المنطقة

المصدر: القاهرة-وام

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ان مصر واجهت تحدياً من أصعب ما يكون خلال السنوات الماضية وهو تحدي الحفاظ على الدولة ومنع انهيارها ومواجهة خطر الفراغ السياسي والفوضى وانتشار الإرهاب المسلح الغادر.

وقال السيسي في كلمة وجهها اليوم بمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد أننا كما عبرنا الجسر الفاصل بين الهزيمة والنصر خلال الفترة من 1967 حتى 1973 ، استطعنا عبور مرحلة الاضطراب غير المسبوق الذي انتشر في المنطقة خلال السنوات الأخيرة فلم تُضعف التحديات الصعبة عزيمتنا واستطعنا محاصرة خطر الإرهاب الأسود وتوجيه ضربات قاصمة لتنظيماته وعناصره،كما استطعنا تثبيت أركان دولتنا،وإعادة الثقة والهدوء للمجتمع بعد فترات عصيبة من الاستقطاب والتوتر.وشدد على إن مصر أثبتت في السلام نفس مقدرتها في الحرب،لافتا إلى ان الحفاظ على السلام يمثل تحدياً لا يقل عن تحدي القتال وفي الحالتين أوضحت مصر أنها عندما تقرر تستطيع التنفيذ وأن إرادتها في السلام نابعة من قناعة وطنية وشعبية.