للمرة الــ 12.. استجواب نتنياهو في قضايا فساد

المصدر: القدس المحتلة - أ.ف.ب

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أمس، أن بنيامين نتنياهو انتهى من جولة التحقيق الـ12.

وجرى الاستجواب في مقر إقامته في القدس المحتلة، في سياق التحقيقات التي تجريها وحدة الجرائم الاقتصادية «بعدد من قضايا الفساد، بحسب ما ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية.

ويأتي ذلك قبل يومين من مثول زوجته سارة أمام المحكمة «بتهمة الاحتيال وخيانة الأمانة» حول تزوير نفقات الأسرة، في مقر إقامتهما الرسمي.

وقال ناطق باسم نتنياهو «إنه بعد التحقيق الـ12، صار من الواضح نهائياً في التحقيقات التي أجريت مع رئيس الوزراء، أنهم لم يجدوا شيئاً ضده».

واستمر التحقيق أربع ساعات ونصف الساعة.

وحقّقت الشرطة في القضية الأولى التي تسمى «قضية 1000»، على خلفية الاشتباه في تلقي نتنياهو وأفراداً من عائلته رشى بقيمة 750 ألف شيكل (240 ألف دولار)، من المنتج الإسرائيلي الهوليوودي أرنون ميلتشان، و250 ألف شيكل (72 ألف دولار) من الملياردير الأسترالي جيمس باكر.

وجاءت هذه الرشى على هيئة سيجار فاخر، ومجوهرات في الفترة ما بين عام 2007 و2016.

ويشمل التحقيق في القضية الثانية التي تسمى «قضية 2000»، الاشتباه في محاولة نتنياهو التوصل إلى اتفاق مع مالك صحيفة «يديعوت أحرونوت» الناشر أرنون موزيس، لكي تقوم الصحيفة الإسرائيلية، وهي من أكثر الصحف انتشاراً في الدولة العبرية، بتغطية إيجابية عنه.

وفي 17 أغسطس الماضي، استجوبت الشرطة نتنياهو في قضية الرشوة المعروفة إعلامياً باسم «الملف 4000» أو «قضية بيزيك»، أكبر مجموعة اتصالات في إسرائيل، وذلك حول ما إذا كان نتنياهو سعى للحصول على تغطية إعلامية إيجابية في موقع «والا» الإخباري الذي يملكه شاؤول إيلوفيتش رئيس «بيزيك» مقابل خدمات وتسهيلات حكومية عادت على مجموعته بمئات ملايين الدولارات.

وتحقق الشرطة مع نتنياهو في ستة ملفات على الأقل، وقد أوصت في 13 فبراير بتوجيه التهم إليه في اثنين منها.

وقد خضع للتحقيق في يونيو حول قضية تتعلق بصفقة شراء غواصات عسكرية ألمانية تثير شبهات فساد.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى زوجة رئيس الوزراء سارة (59 عاماً)، في 21 يونيو تهمة «الاحتيال وخيانة الأمانة»، بعد تحقيق طويل أجرته الشرطة حول تزوير نفقات الأسرة، على أن تمثل أمام المحكمة في السابع من أكتوبر الجاري.