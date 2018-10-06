مندوب الدولة بجنيف: الإمارات تعتمد نهجاً شاملاً لدعم اللاجئين

المصدر: جنيف - وام

أكد المندوب الدائم للدولة لدى للأمم المتحدة في جنيف، عبيد سالم الزعابي، أن الإمارات تعتمد نهجاً شاملاً لدعم اللاجئين، مع التركيز خصوصاً على النساء والفئات الضعيفة الأخرى.

جاء ذلك في كلمة الدولة، التي ألقاها السفير الزعابي أمام الدورة الـ69 للجنة التنفيذية لبرنامج مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، المنعقدة بجنيف، أبرز خلالها الخطوط العريضة لسياسة الإمارات في مجال إغاثة اللاجئين عبر العالم.

وعبّر السفير الزعابي، في مستهل كلمته، عن شكر دولة الإمارات وتقديرها لعمل المفوضية. وأكد الزعابي أن دولة الإمارات تعتبر الميثاق العالمي بشأن اللاجئين تطوراً إيجابياً، لوضع القواعد ورسم التطلعات الخاصة بجميع البلدان.

وأشار إلى أن دولة الإمارات استقبلت أكثر من 130 ألف سوري، منذ بداية النزاع في سورية، وفي العام الماضي التزمت الإمارات باستقبال 15 ألف شخص كجزء من حزمة الدعم العالمية حول إعلان نيويورك، كما منحت الإمارات لمواطني الدول المتأثرة بالحروب والكوارث خيار تمديد تأشيراتهم لمدة عام، في حال عدم إمكانية عودتهم.

وعلى الصعيد الدولي، أكد الزعابي أن دولة الإمارات قدمت دعماً مباشراً للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، من خلال العديد من مسارات التمويل، فضلاً عن الدعم الثنائي لمجتمعات اللاجئين، وتضمن هذا الدعم مساعدات للاجئين السوريين، وغيرهم، في: الأردن والعراق واليونان والروهينغا في بنغلاديش، ولاجئي جنوب السودان في أوغندا، وبالطبع الفلسطينيين الذين تدعمهم وكالة (أونروأ). وشدد على أن دولة الإمارات تعتمد نهجاً شاملاً لدعم اللاجئين، خصوصاً مع التركيز على النساء، والفئات الضعيفة الأخرى.