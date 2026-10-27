وكالة الإمارات للمساعدات الدولية تدعم العائدين إلى أفغانستان بـ 3 ملايين دولار

أعلنت وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، خلال مشاركتها في معرض ومؤتمر «إيديكس 2026» للمساعدات الإنسانية والإغاثة من الكوارث، الذي أُقيم في جنيف، يومَي 21 و22 أكتوبر الجاري، عن توقيع اتفاقية تعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، بقيمة ثلاثة ملايين دولار أميركي، لدعم إعادة إدماج وحماية العائدين إلى أفغانستان، لاسيما النساء والأطفال، من خلال توفير مساكن دائمة ومقاومة للتغيرات المناخية، يستفيد منها 2950 شخصاً في ولايات كابول، وهيرات، وقندوز.

وتأتي الاتفاقية في إطار جهود دولة الإمارات الرامية إلى دعم التعافي المبكر، وتوفير حلول مستدامة للنازحين والعائدين، وتعزيز استقرار المجتمعات المتأثرة بالأزمات الإنسانية.

وشاركت الوكالة بجناح خاص استعرض نهج دولة الإمارات في تقديم المساعدات الخارجية، وأبرز مبادراتها الإنسانية، وفي مقدمتها عملية «الفارس الشهم 3» في قطاع غزة، وصندوق الشيخة فاطمة للمرأة اللاجئة، الذي يهدف إلى دعم النساء اللاجئات وتمكينهن اقتصادياً واجتماعياً.

كما ألقى رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، الدكتور طارق أحمد العامري، كلمة رئيسة أكد خلالها التزام دولة الإمارات بمواصلة دورها الإنساني والتنموي العالمي، وأهمية تعزيز الشراكات الدولية، وتطوير نماذج التمويل المبتكرة، والاستثمار في الحلول المستدامة التي تدعم قدرة المجتمعات على مواجهة الأزمات والتعافي منها.

وعلى هامش المؤتمر، عقدت الوكالة لقاءات ثنائية مع العديد من المنظمات والمؤسسات الدولية، من أبرزها اللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC)، ومنظمة الصحة العالمية (WHO)، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، ومكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث (UNDRR)، إلى جانب عدد من المؤسسات الأممية والدولية المعنية بالاستجابة الإنسانية والصحة والتعليم والتنمية.

وركزت اللقاءات على توسيع مجالات التعاون والشراكات الاستراتيجية، وتعزيز الاستجابة للأزمات الإنسانية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في التنبؤ بالكوارث والحد من مخاطرها، وتطوير حلول مبتكرة لدعم المجتمعات الأكثر احتياجاً.

كما نظمت الوكالة، بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، طاولة مستديرة بعنوان «حلول الإسكان بعد النزوح: من المأوى المؤقت إلى التعافي والإدماج»، ناقشت سبل الانتقال من المساعدات الإيوائية المؤقتة إلى حلول إسكانية مستدامة، وأهمية الشراكات مع القطاع الخاص والجهات المانحة لدعم استقرار اللاجئين والنازحين والمجتمعات المضيفة.

وتعكس مشاركة وكالة الإمارات للمساعدات الدولية في «إيديكس 2026» حرص دولة الإمارات على تعزيز حضورها في المحافل الإنسانية الدولية، وترجمة التزاماتها إلى مبادرات ومشاريع ملموسة، تسهم في تحسين حياة المجتمعات المتأثرة بالأزمات، وتعزيز التعاون الدولي لتحقيق التنمية المستدامة.