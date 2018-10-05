مستوطنون يستولون على عقار تاريخي في البلدة القديمة بالقدس المحتلة

المصدر: القدس المحتلة - وام

استولى مستوطنون، أمس، على عقار قديم وتاريخي في «عقبة درويش»، داخل البلدة القديمة في القدس، وسط حراسة مشددة من جنود وشرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر مقدسية بأن العقار يعود لعائلة جودة المقدسية، ويقع في منطقة لا تبعد كثيراً عن المسجد الأقصى، وقد استخدم أخيراً كعيادة طبية.

وأفادت المصادر أن حالة من الغضب تسود المنطقة، لاسيما القدس القديمة بشكل عام.

والعقار، حسب المصادر الفلسطينية، يقع في منطقة حيوية جداً، إذ يشرف على محاور طرق تؤدي إلى باب حطة، شارع الواد ويطل مباشرة على المسجد الأقصى من الناحية الشمالية. وكان المستوطنون سيطروا قبل سنوات عدة على عقار ضخم آخر في حارة السعدية المؤدية إلى عقبة درويش، وبذلك يرتفع عدد البؤر الاستيطانية في عموم البلدة القديمة إلى نحو 80 عقاراً.