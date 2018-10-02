الشرطة الألمانية تعتقل «مجموعة إرهابية»

المصدر: برلين - وكالات

اعتقلت الشرطة الألمانية، أمس، ستة رجال للاشتباه في انتمائهم لـ«جماعة يمينية إرهابية»، هاجمت أجانب في مدينة كيمنتس، واحتجز الرجال الألمان، الذين تراوح أعمارهم بين 20 و31 عاماً، للاشتباه في تشكيلهم جماعة أطلقوا عليها اسم «ثورة كيمنتس» بهدف التخريب.

وقالت النيابة الفيدرالية إن «الجماعة هدفها شنّ هجمات عنيفة ومسلحة ضد أجانب وأشخاص لديهم آراء سياسية مختلفة، وخططت على ما يبدو لشن هجوم أثناء احتفالات يوم الوحدة الألمانية غداً». وفي 14 سبتمبر الماضي، هاجم خمسة مسلحين سكاناً أجانب، وألحقوا بهم الضرر في كيمنتس، وتم سجن ثمانية من جماعة يمينية في مارس الماضي، بتهم الإرهاب.