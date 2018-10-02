مصرع 4 أطفال بتفجير في الصومال

المصدر: مقديشو - وكالات

أعلنت السلطات الصومالية، أمس، أن انتحارياً من حركة الشباب الإرهابية استهدف مركبة إيطالية في قافلة للاتحاد الأوروبي، ما أدى إلى مصرع أربعة تلاميذ، واعترف متحدث باسم الحركة بأنهم «استهدفوا ضباطاً من قوات الاتحاد الأوروبي بالسيارة الملغومة».

ويرغب إرهابيو حركة الشباب، التابعة لـ«القاعدة»، في الإطاحة بالحكومة وفرض حكمهم؛ ويعد الاتحاد الأوروبي أحد المصادر الرئيسة لتمويل قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي، التي تساعد على حماية الحكومة المركزية في الصومال من الإرهابيين.

وغالباً تشاهد المركبات المصفحة في شوارع العاصمة، حيث يقوم مسؤولون عسكريون أوروبيون بتدريب الشرطة الصومالية.