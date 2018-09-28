الجبير مطالبا كندا بالاعتذار: «لسنا جمهورية موز»

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

شدد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، على موقف السعودية الرافض لأي تدخل في شؤونها.

وقال الجبير خلال كلمة ألقاها أمام مجلس العلاقات الخارجية الأميركي، مساء الأربعاء، معلقاً على مسألة التوتر الحاصل بين كندا والمملكة، ومتوجهاً في حديثه إلى المسؤولين الكنديين: «تطالبوننا بالإفراج الفوري، هل نحن جمهورية موز؟».

وقال الجبير،«أمر شائن من منظورنا أن تجلس دولة هناك وتلقي علينا محاضرات ومطالبات... نحن نطالب بالإفراج الفوري والاستقلال (لإقليم) كيبيك وبحقوق متساوية للكنديين من أصل هندي. ما هذا الذي تتحدثون عنه؟».

وأضاف الجبير «يمكنكم أن تنتقدونا بشأن حقوق الإنسان أو حقوق المرأة... آخرون يفعلون ذلك وهذا حقكم. يمكنكم الجلوس والحديث عن هذا الأمر لكن أن تطالبوا بإفراج فوري؟ ما هذا.. هل نحن جمهورية موز؟ هل تقبل أي دولة ذلك؟ لا! نحن لا نقبل».

وطالب الجبير كندا بالاعتذار قائلاً «لا نريد أن نكون كرة تتقاذفها أقدام السياسيين في السياسة الداخلية الكندية. ابحثوا عن كرة أخرى تلهون بها. إصلاح الأمر سهل للغاية. عليهم بالاعتذار والإقرار بالخطأ».