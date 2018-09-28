نتنياهو: إيران تطور برنامجاً سرياً للأسلحة الذرية

المصدر: نيويورك - وكالات

قال رئيس وزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس، إن إسرائيل ستواصل ضرب إيران في سورية ولبنان والعراق، وأكد أن طهران تعمل على تطوير أسلحة ذرية، ولديها المعدات اللازمة بمخازن سرية في طهران، مرفقاً ذلك بخارطة وصورة لبوابة مبنى بدت عادية.

وأضاف نتنياهو، في كلمته بالجمعية العامة للأمم المتحدة، أن إسرائيل قدمت أدلة دامغة على محاولات إيران لامتلاك أسلحة نووية، مؤكداً أن «الاتفاق النووي الإيراني يهدد أمننا، ونحن نرفضه».

وتابع: «في مايو كشفنا موقع الأرشيف الذري السري الإيراني. واليوم أنا أكشف عن موقع منشأة ثانية هي مخزن ذري سري». وقال إن المخزن يستخدم «لتخزين كميات هائلة من المعدات والمواد من برنامج إيران السري للأسلحة النووية».

وأكد أن إيران نقلت الشهر الماضي 15 كيلوغراماً من المواد المشعة من المستودع السري في طهران. وأكد أن «إيران لم تتخل عن هدفها بتطوير أسلحة نووية،. وتأكدوا أن ذلك لن يحدث، إن ما تخفيه إيران ستعثر عليه إسرائيل».