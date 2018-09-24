وزيرات الخارجية يتعهدن بتقديم «منظور نسوي» للسياسة

المصدر: مونتريال - أ ف ب

تعهّدت 19 وزيرة خارجية، أمس، بمونتريال في اجتماع هو الأول من نوعه، بتقديم «منظور نسوي» للسياسة الخارجية.

وجمع اللقاء، الذي بدأ الجمعة الماضية واستمر ليومين، أكثر من نصف وزيرات الخارجية في العالم، وتناول مجموعة من الموضوعات، مثل تفادي نشوب النزاعات وتعزيز الديمقراطية ومكافحة العنف ضد النساء. وقالت وزيرة الخارجية الكندية، كريستيا فريلاند، إن «هذا الاجتماع يمثل فرصة تاريخية»، معلنة استحداث منصب سفير للنساء والسلام والأمن، هو الأول من نوعه في كندا.

وبالإضافة إلى فريلاند ضم اللقاء وزيرات خارجية أندورا وبلغاريا وكوستاريكا، وكرواتيا والدومينيكان وغانا، وغواتيمالا وهندوراس وإندونيسيا، وكينيا وناميبيا والنرويج، وبنما ورواندا وسانت لوسيا، وجنوب إفريقيا والسويد.