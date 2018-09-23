بوتين يؤكد استعداد روسيا للتعاون مع إيران في مكافحة الإرهاب

المصدر: موسكو - د.ب.أ

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، لنظيره الإيراني حسن روحاني عن استعداد بلاده لتفعيل التعاون مع إيران في مكافحة الإرهاب. جاء ذلك في برقية تعزية بعث بها بوتين إلى روحاني عقب الهجوم على عرض عسكري في جنوب غرب إيران أمس، بحسب بيان صدر عن «الكرملين».

وشدد بوتين، في البرقية، بحسب البيان، على استعداد موسكو لتكثيف التعاون مع طهران في مجال مكافحة «شر الإرهاب»، معرباً عن استيائه إزاء «الهجوم الدامي»، بحسب قناة «روسيا اليوم».

وأعرب بوتين عن أمله في معاقبة جميع المتورطين في الهجوم، مشيراً إلى أن ما حدث في الأحواز «يذكّر بضرورة محاربة الإرهاب بلا رحمة بجميع أشكاله».