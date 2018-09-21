«جنايات القاهرة» تخلي سبيل علاء وجمال مبارك

المصدر: القاهرة - رويترز

قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، إن محكمة جنايات القاهرة أمرت، أمس، بإخلاء سبيل علاء وجمال، ابني الرئيس السابق حسني مبارك، بكفالة 100 ألف جنيه لكل منهما.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أمرت، السبت الماضي، بحبس ابني مبارك على ذمة محاكمتهما في قضية عرفت إعلامياً بقضية التلاعب في البورصة، وألقت الشرطة القبض عليهما خلال حضورهما الجلسة.

وألقي القبض أيضاً على ثلاثة متهمين آخرين، من بينهم ياسر الملواني، العضو الحالي في مجلس إدارة المجموعة المالية هيرميس، وحسن هيكل، العضو السابق في مجلس الإدارة. وعلاء وجمال مبارك وسبعة آخرون متهمون في القضية بانتهاك قواعد سوق الأوراق المالية والبنك المركزي، بهدف التربح والحصول على مبالغ مالية بغير حق، من خلال تعاملات في أسهم البنك الوطني المصري. وقالت الوكالة إن غرفة المشورة في محكمة جنايات القاهرة، أمرت أيضاً بإخلاء سبيل المتهمين الثلاثة الآخرين، بكفالة 100 ألف جنيه لكل منهم.

وتعود تفاصيل القضية إلى عامي 2006 و2007 بدائرة قسم العجوزة، محافظة الجيزة، حيث قام رئيس وعضو مجلس إدارة البنك الوطني المصري، الذي تسهم فيه الدولة، بمنح بقية المتهمين أحقية الاستحواذ على نسبة من أسهم البنك، تجاوز النسبة المسموح بها، دون الإعلان عن وجود رابطة أو اتفاق بينهم، لتكوين حصة تمكنهم من بيع البنك لمستثمر استراتيجي، وتم ذلك بالمخالفة لأحكام قانون سوق رأس المال، الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وقانون البنك المركزي.